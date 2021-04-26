«Душа» получил «Оскар» как лучший анимационный фильм

Кинонаграду «Оскар» получил американский мультфильм «Душа». Он стал лучшим в категории «Лучший анимационный фильм».

Вручение 93-й премии киноакадемии США транслируется на телеканале ABC.

В категории были представлены также «Путешествие на Луну», «Барашек Шон», «Вперед» и «Легенда о волках».

В анимационном фильме режиссера Питера Доктера и Кемпа Пауэрска «Душа» о мечте школьного учителя музыки Джо Гарднера стать великим артистом. Он успешно проходит прослушивание в известный джазовый коллектив, но при возвращении домой мужчина падает в открытый люк и погибает. Душа преподаателя попадает в мир, где должна обрести новые таланты и мечта, а затем вновь переродиться в обличие человека.

В этом году церемония вручения «Оскар! проходит сразу в нескольких местах из-за пандемии коронавируса. В театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и центральный железнодорожный вокзал города Union Station находятся основные площадки.