Дуров сообщил о блокировке некоторых связанных с Белоруссией каналов по требованию Apple | 360°

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Дуров сообщил о блокировке некоторых связанных с Белоруссией каналов по требованию Apple

Дуров: несколько русскоязычных каналов заблокировали в Telegram по требованию Apple

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Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что компания Apple потребовала удалить в мессенджере несколько русскоязычных каналов, которые связаны с Белоруссией. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.

Сумма подписчиков в удаленных каналах составила 80 тысяч. Администраторы других каналов с аудиторией в общей сложности 50 тысяч получили предупреждения о нарушении правил Apple.

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Дуров рекомендовал отнестись к этим предупреждениям внимательно, иначе эти каналы заблокируют в Telegram на тех устройствах, которые обновляются через App Store и Google Play.

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«Бегство в другие мобильные приложения не поможет им избежать ограничения доступа, так как любое другое мобильное приложение точно так же, как и Telegram, будет обязано соблюдать правила магазинов приложений», — подчеркнул Дуров.

Он привел в пример заблокированный канал, в котором были призывы убивать безоружных людей. Сначала его владельцев предупредили о недопустимости такого контента и скрыли пост, нарушающий правила. Но те опубликовали его заново, поэтому в итоге был забанен весь канал, заключил Дуров.

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