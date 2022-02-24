Дуров сообщил о «беспрецедентной» нагрузке на Telegram

Европейский кластер мессенджера Telegram испытывает серьезные нагрузки. Об этом у себя на канале сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

Дуров добавил, что из-за нагрузки у некоторых пользователей мессенджера могут наблюдаться кратковременные проблемы в работе ряда сервисов Telegram.

«Сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений», — написал он.

Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите жителей ЛНР и ДНР от ВСУ. Сроки ее проведения будет определять Верховный главнокомандующий армии РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Белоруссия держит на контроле вопрос признания ЛНР и ДНР. Такое заявление ранее сделал президент страны Александр Лукашенко.