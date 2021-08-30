Дуров рассказал, почему человечество с каждым годом теряет свободу

Человечество с каждым годом становится все менее свободным. Об этом говорят результаты большинства исследований, заявил создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

Он обратил внимание на то, как корпорации Apple и Google цензурируют информацию и приложения на телефонах пользователей, а платежные системы Visa и Mastercard ограничивают количество товаров и услуг, за которые люди могут платить. Всего 20 лет назад ситуация была иной.

«С каждым годом мы отдаем все больше власти и контроля над нашей жизнью горстке безответственных руководителей корпораций, которых мы не выбирали», — подчеркнул Дуров в своем Telegram-канале.

Он сравнил телефоны со средствами слежения, которые большинство людей охотно носят с собой и позволяют корпорациям использовать свои личные данные, чтобы те предлагали им подходящий контент.

«Сейчас мы окружены камерами наблюдения, которые в таких странах, как Китай, используют искусственный интеллект, чтобы никто не мог спрятаться», — добавил Дуров.

По его словам, еще в 2017 году Китай обогнал США по покупательной способности, показав миру, что индивидуальные свободы не нужны для экономического развития. Теперь, глядя на успех Китая, все больше стран становятся авторитарными и ограничивают человека в свободе слова, передвижения и собраний.

Исправить эту ситуацию, по мнению Дурова, некому. Потому что часть самых активных и творческих умов поколения занята игрой в «свободное предпринимательство» или производством цифрового контента. Остальные, как считает он, слишком отвлечены обилием цифровых развлечений, чтобы критически оценивать происходящее.

«Наблюдая за этим, я задаюсь вопросом, что станет наследием нашего поколения. Войдем ли мы в историю как те, кто позволил свободному обществу превратиться в мрачный кошмар? Или нас будут помнить как тех, кто защищал свободы, за которые так упорно боролись предыдущие поколения?» — поинтересовался Дуров.