Дуров рассказал, как избавиться от монополии Apple на установку приложений
Ситуацию, из-за которой разрушаются «стартапы и целые индустрии», Дуров описал в Twitter, подвергнув компании критике.
«Apple и Google накладывают безумный 30% налог с продаж на все цифровые товары, которые продаются на каждом мобильном телефоне в мире», — подчеркнул основатель Telegram.
Он подчеркнул, что из-за этого пользователям приходится больше платить, «стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе». Ничего не предпринимают и регуляторы, игнорируя ситуацию десятилетие.
«Есть простое решение, чтобы лишить Apple монополии: необходимо позволить пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore, где есть комиссия 30% и цензура, но отсутствует конфиденциальность», — поделился Дуров.
Он призвал «повторить то, как приложения устанавливаются на компьютер».
Основатель Тelegram говорит о комиссии, которую разработчикам приходится платить Google и Apple за продажи приложений, установленных через их магазины — Google Play и Apple Store.