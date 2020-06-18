Дуров рассказал, как избавиться от монополии Apple на установку приложений

Apple и Google забирают с покупок в мобильных приложениях комиссию в 30%. Основатель Telegram Павел Дуров назвал ее безумной и указал на простой способ решить проблему.

Ситуацию, из-за которой разрушаются «стартапы и целые индустрии», Дуров описал в Twitter, подвергнув компании критике.

«Apple и Google накладывают безумный 30% налог с продаж на все цифровые товары, которые продаются на каждом мобильном телефоне в мире», — подчеркнул основатель Telegram.

Он подчеркнул, что из-за этого пользователям приходится больше платить, «стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе». Ничего не предпринимают и регуляторы, игнорируя ситуацию десятилетие.

«Есть простое решение, чтобы лишить Apple монополии: необходимо позволить пользователям устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений, а не только через AppStore, где есть комиссия 30% и цензура, но отсутствует конфиденциальность», — поделился Дуров.

Он призвал «повторить то, как приложения устанавливаются на компьютер».

Основатель Тelegram говорит о комиссии, которую разработчикам приходится платить Google и Apple за продажи приложений, установленных через их магазины — Google Play и Apple Store.