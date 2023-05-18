Общество 18 мая 2023, 14:04 Дуров опроверг слухи об обнаружении уязвимости в Telegram для macOS Основатель Telegram Дуров опроверг слухи об обнаружении уязвимости в мессенджере для macOS РИА «Новости»

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Никакой уязвимости в Telegram для macOS нет, вопреки сообщениям СМИ. Такое заявление сделал основатель этого мессенджера, а также соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров на своей странице.

По его словам, средства массовой информации неправильно интерпретировали информацию, которая появилась в Twitter мессенджера.

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«В нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было. Потому что заявленная „уязвимость“ заключалась в следующем: „Если бы у злоумышленника уже был доступ к вашему компьютеру, он мог бы управлять вашей камерой и микрофоном через Telegram“», — объяснил он.

Дуров добавил, что если компьютер уже оказался скомпрометирован, то доступ к микрофону через Telegram будет меньшей из проблем, о которых нужно будет переживать.

Бизнесмен добавил, что СМИ часто нужны громкие заголовки. Однако в погоне за ними журналисты порой вводят своих читателей в заблуждение.