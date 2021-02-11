Дуров объяснил, почему можно не бояться рекламы в Telegram

Предприниматель Павел Дуров объяснил, почему в пользователям не стоит беспокоиться о рекламе в Telegram. В частности, пользовательские данные не будут использоваться для таргетинга рекламы.

«Поэтому, если мы введем рекламу в каналах формата „один ко многим“, она будет контекстной, основанной на теме канала, а не таргетированной на основе каких-либо пользовательских данных» — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что считает аморальным сбор личных данных пользователей для таргетинга рекламы, как это делают, например, WhatsApp и Facebook.

Кроме того, рекламы не будет в частных и приватных чатах мессенджера. Но команда Telegram будет работать над теми рекламными сообщениями, которые уже есть. В идеале, они должна стать не такими навязчивыми, чтобы не создавать негативного впечатления у пользователя.

Также Telegram намерен создать новый класс финансово устойчивых и свободных от выбора стратегии канала авторов. Дуров заявил, что социальные сети слишком долго эксплуатируют пользователей и издателей с помощью сбора данных и манипулятивных алгоритмов. Поэтому пришло время все это изменить.