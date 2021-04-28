Дуров анонсировал появление групповых видеозвонков в Telegram

Групповые видеозвонки в Telegram появятся в мае. Об этом объявил основатель мессенджера Павел Дуров на своем канале.

Он пояснил, что соответствующее обновление появится в мессенджере в мае.

«Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного инструмента видеоконференцсвязи, но с пользовательским интерфейсом уровня Telegram», — анонсировал Дуров предстоящие изменения.

В последнем обновлении Telegram включил для пользователей возможность расплачиваться банковскими картами в чатах и каналах через одну из восьми платежных систем. Среди них есть «Яндекс.Деньги» и Сбербанк.

Администрация мессенджера уточнила, что все платежи будут проходить через провайдеров, а Telegram займется только передачей информации. Комиссии за оплату услуг брать не будут. Воспользоваться новой услугой могут пользователи из 200 стран.

Кроме системы платежей в Telegram появилась функция отложенных голосовых чатов. Администраторы могут анонсировать дату и время предстоящего эфира, а пользователи увидят таймер, отсчитывающий время до его начала.