Общество 16 августа 2023, 16:06 Duracell вернется в Россию под другим названием Mash: Duracell вернется в Россию под названием Opticell Unsplash

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Производитель аккумуляторов и батареек Duracell вернется на российский рынок в конце сентября, сообщил Mash. По данным источника Telegram-канала, продукцию будут продавать под брендом с другими названием и символом.

Новым названием, по информации Mash, будет Opticell, а розового зайца на упаковке заменит рыжий медведь. Причем цены на батарейки вырастут с 50 до 100 рублей за штуку. Подорожание объяснили параллельным импортом, налогами и затратами на логистику. Производить продукцию для российского рынка будут в Китае.

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Об уходе Duracell из России стало известно в апреле этого года. Причиной стало отсутствие поставок с завода компании, расположенного в Бельгии. Компания собиралась при этом сохранить в России свои экологические проекты.

В конце июля батарейки Duracell внесли в обновленный список товаров для параллельного импорта. Также в перечень включили фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony и известные бренды очков.