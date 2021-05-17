Думский комитет поддержал запрет избираться в ГД причастным к экстремистским организациям

Комитет нижней палаты парламента по контролю и регламенту рекомендовал законодателям принять в первом чтении проект, который запрещает избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности террористических или экстремистских организаций. Об этом сообщил ТАСС.

«Газета.ru» уточнила, что запрет будет касаться учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей террористических и экстремистских организаций, а также глав их структурных подразделений и их заместителей, членов, сотрудников, участников и прочих лиц, которые причастны к деятельности подобных организаций. По данным издания, законопроект внесен в Госдуму депутатами, среди которых глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.