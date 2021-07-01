«Думали, сами выкарабкаемся». Жена рассказала, как госпитализировали Петра Мамонова

Актер и музыкант Петр Мамонов уже пять дней находится в реанимации. У него диагностировали ковид. Об этом «360» сообщила его жена Ольга.

Она уточнила, что Петр Мамонов попал в в реанимацию больницы в Коммунарке. До этого он некоторое время лечился дома, но потом его состояние сильно ухудшилось.

«Вроде мы сбили температуру, вроде бы полегче. А потом вообще дышать перестал, и скорая забрала. Пять дней он в реанимации в тяжелом состоянии. Как обычно это все происходило. Поднялась температура, мы ее сбивать стали. Думали сами — многие сами выкарабкиваются. А потом вдруг как-то все быстро случилось», — рассказала она.

Ольга подчеркнула, что они вместе с мужем находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому она не понимает, как и когда Мамонов мог заразиться коронавирусом.

Петр Мамонов — русский рок-музыкант, поэт и актер. Он является основателем и лидером музыкальной группы «Звуки Му».

Ранее Мамонов рассказал, как пережил клиническую смерть во время операции в молодости. Он отметил, что ему было 25 лет, когда он получил серьезную травму легкого. В результате актер 40 дней провел на грани жизни и смерти и потерял много крови.