Приехавшие с Украины в Польшу беженцы удивили местных жителей, которые нашли им работу. По их словам, украинцы заявили, что работать не хотят и думали, что им просто так предоставят квартиры.

Подобной историей поделилась с Ura.ru жительница Украины, которую возмутило такое поведение соотечественников.

«Первые беженцы были с Украины, были из Львова и Львовской области. Мои знакомые из Польши взяли их к себе на время, попытались им работу найти. А они сказали: „Вы что? Какая работа? Мы приехали, нам казалось, что будет пособие и квартиру дадут“», — рассказала девушка.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что число людей, вынужденно покинувших Украину, может достигнуть восьми-десяти миллионов в ближайшие месяцы. Так, по данным издания, оценивают ситуацию европейские источники, ссылаясь на данные ООН.

По информации газеты, Германия и Польша направили совместное письмо европейским властям, где призвали создать финансовый план по приему прибывающих с Украины. В частности, они попросили о выделении одной тысячи евро за каждого беженца.