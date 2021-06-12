«Думали, что уже проскочили». Представитель ресторанного бизнеса Москвы оценил последствия новых ограничений

Новые частичные ограничения в Москве были введены очень неожиданно. Заведения не ожидали такого поворота. Некоторые из них, скорее всего, уже не откроются, заявил «360» омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Никто не ждал такого неожиданного закрытия. Все думали, что мы уже проскочили. <…> Какие-то заведения после этого все-таки не откроются. Некоторые из них так до конца не отдали долги арендодателям», — сказал Миронов.

По словам омбудсмена, ограничения вводятся временно, но при этом никто не знает, когда их снимут. Поэтому нельзя исключать, что часть заведений уйдет с рынка.

«Мы доверяем городу. До этого принимались адекватные меры и вовремя отменялись. Мы надеемся, что это будет ненадолго и мы справимся с ситуацией», — добавил он.

В случае, если антикоронавирусные меры продолжат ужесточать и будет второе полное закрытие общепита, последствия будут гораздо более катастрофическими, предупредил Миронов. После этого, по его мнению, останутся только шашлыки, суши, шаурма и чебуреки.

«Сфера не выдержит еще одного полного закрытия. При частичном мы хоть как-то перебьемся. <...> Но я думаю, что до полного локдауна не дойдет», — заключил он.

В Москве на фоне роста числа случаев ковида вернули часть ограничений. Так, фуд-корты в торговых центрах будут закрыты. А рестораны и бары смогут работать только до 23:00.