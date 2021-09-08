«Думала, что война началась». Очевидцы рассказали подробности взрыва газа в Ногинске

Взрыв газа в многоэтажке в Ногинске сильно испугал всех жителей двора. Жильцы соседнего дома подумали, что началась война. Однако неравнодушные сразу кинулись на помощь пострадавшим. Об этом они рассказали «360».

«Я слышала взрыв. Думала, что война началась. Я начала кричать. Муж вскочил и спросил, что случилось. Сказала ему, что стекла полетели. Потом выглядываю в окно, а там вот это все. Меня до сих пор трясет. У нас все стекла выбиты. Я таблеток напилась, плачу, не знаю, что делать», — рассказала жительница дома напротив Галина Егорова.

По ее словам, взрыв был один, но очень сильный. Сейчас люди пытаются закрыть фанерой выбитые окна, потому что в квартирах становится слишком холодно.

«У меня до сих пор голова трещит от этого газа. Я был в машине в это время. В машине стекла разбиты. Я туда полез, думал помочь. Там мужчина с пожарным из-под плиты разговаривал. Достают его сейчас. Детишки вылезли сразу. Они кричали, но вылезли сразу. Мы к ним не смогли добраться», — рассказал мужчина.

Когда он вернулся к пострадавшему, лежащему под плитой, тот уже молчал. Мужчина показал сотрудникам МЧС, где это место, и они начали спасательную операцию. По предварительным данным, восемь квартир полностью разрушены в результате взрыва газа в жилом доме.