Спортивная машина Nissan 350Z протаранила ограду храма Андрея Рублева в Раменках. Водитель Михаил рассказал, что ехал с превышением скорости по мокрой дороге. В распоряжении «360» оказалось видео с места аварии.

«Ехал по дороге [со скоростью] километров 120 [в час]. Было небольшое превышение. Попал на мокрый участок — и занесло за светофором еще. Боком меня кинуло, боком шел и потом вылетел уже сюда. <…> Я думал, уже все — разобьюсь», — объяснил ДТП водитель.

Он добавил, что сначала его машина врезалась задом в фонарный столб. Автомобиль сильно пострадал. В момент ДТП на дороге никого не было. Сам Михаил не получил никаких травм. Водитель подчеркнул, что его «немного подвела лысая резина».

В декабре прошлого года пьяный водитель протаранил ворота храма в Малом Пречистенском переулке в центре Москвы. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи порядка выяснили, что ранее его не раз лишали водительских прав.