Круглый заметил, что в течение последнего года ситуация с коронавирусом сильно изменила психологию большого числа людей. Он предположил, что многие предприятия сохранят удаленный режим, поскольку люди привыкли к этому формату работы.

«Если говорить о масштабном внедрении четырехдневной недели, думаю, делать это пока рано», — добавил член Совфеда.