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    02 февраля 2021, 12:11

    «Думаю, делать это пока рано». Сенатор — о переходе на четырехдневку

    Артур Блянихов

    Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал идею с сокращением рабочей недели до четырех дней. Парламентария процитировало РИА ФАН.

    Круглый заметил, что в течение последнего года ситуация с коронавирусом сильно изменила психологию большого числа людей. Он предположил, что многие предприятия сохранят удаленный режим, поскольку люди привыкли к этому формату работы.

    «Если говорить о масштабном внедрении четырехдневной недели, думаю, делать это пока рано», — добавил член Совфеда.