«Думаю, делать это пока рано». Сенатор — о переходе на четырехдневку
Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый прокомментировал идею с сокращением рабочей недели до четырех дней. Парламентария процитировало РИА ФАН.
Круглый заметил, что в течение последнего года ситуация с коронавирусом сильно изменила психологию большого числа людей. Он предположил, что многие предприятия сохранят удаленный режим, поскольку люди привыкли к этому формату работы.
«Если говорить о масштабном внедрении четырехдневной недели, думаю, делать это пока рано», — добавил член Совфеда.