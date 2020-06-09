«Думаю, что наказание будет суровым». Адвокат — о Ефремове, устроившем смертельное ДТП
Адвокат Александр Добровинский обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что актер Михаил Ефремов устроил в центре Москвы ДТП. Артист был пьян.
«Поможет ли Ефремову народная любовь — не могу сказать. Трагедия, конечно, ужасная», — заметил юрист.
По его словам, актер попадает под 264-ю статью и ему грозит от пяти до 12 лет.
«Думаю, что наказание будет суровым», — допустил Добровинский.
По его мнению, Ефремов должен бескорыстно помочь деньгами семье погибшего и не спекулировать этим.
«Отдать все деньги, которые у него есть, а дальше ждать сурового наказания», — подытожил собеседник информагентства.