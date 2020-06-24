Думаете, вы везучий человек? Посмотрите на американца, который второй раз за три года выиграл $4 млн

Житель Мичигана выиграл четыре миллиона долларов в лотерею. Простое везение, скажете вы? Вот только три года назад он получил такую же сумму, купив выигрышный билет.

Мужчину, который выиграл огромную сумму денег, зовут Марк Кларк, передает сайт UPI. Он живет в Мичигане, США. По словам Кларка, он стер защитные поля на билете монеткой, которую ему подарил отец около 10 лет назад. После этого предмет стал талисманом, из-за чего Кларк не отрицает, что именно благодаря монетке смог победить.

Кларк уже выигрывал в мичиганскую лотерею в 2017 году. Как и тогда, полученные деньги он хочет потратить на свои хобби. Он любит рыбалку, потому что часто ходил на нее с отцом. Теперь мужчина посвящает почти все свое время жене и детям.

Кларк предпочел получить единовременный платеж в размере около 2,5 миллиона долларов, отказавшись от небольших регулярных выплат полной суммы.

Моментальные или скетч-лотереи в США проводятся довольно часто и не предполагают выбора чисел и заполнения карточек, а также ожидания итогового розыгрыша. Участникам нужно просто стереть защитное поле, после чего он сразу узнает, повезло ему или нет.