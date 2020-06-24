Думаете, вы везучий человек? Посмотрите на американца, который второй раз за три года выиграл $4 млн
Мужчину, который выиграл огромную сумму денег, зовут Марк Кларк, передает сайт UPI. Он живет в Мичигане, США. По словам Кларка, он стер защитные поля на билете монеткой, которую ему подарил отец около 10 лет назад. После этого предмет стал талисманом, из-за чего Кларк не отрицает, что именно благодаря монетке смог победить.
Кларк уже выигрывал в мичиганскую лотерею в 2017 году. Как и тогда, полученные деньги он хочет потратить на свои хобби. Он любит рыбалку, потому что часто ходил на нее с отцом. Теперь мужчина посвящает почти все свое время жене и детям.
Кларк предпочел получить единовременный платеж в размере около 2,5 миллиона долларов, отказавшись от небольших регулярных выплат полной суммы.
Моментальные или скетч-лотереи в США проводятся довольно часто и не предполагают выбора чисел и заполнения карточек, а также ожидания итогового розыгрыша. Участникам нужно просто стереть защитное поле, после чего он сразу узнает, повезло ему или нет.