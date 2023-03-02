Общество 02 марта 2023, 14:28 Дума ввела ответственность до семи лет лишения свободы за фейки об участниках СВО ГД ввела ответственность до 7 лет тюрьмы за дискредитацию участников спецоперации РИА «Новости»

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Госдума на пленарном заседании приняла во втором законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Ответственность за фейки об участниках СВО может составить до семи лет лишения свободы

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По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, законодательная инициатива защитит тех, кто сегодня рискует жизнью ради безопасности страны.

Нормы об ответственности за дискредитацию участников спецоперации распространяются не только на военнослужащих, но и на добровольцев.

В среду, 1 марта, комитет Госдумы одобрил поправки по ужесточению наказания за фейки об участниках СВО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, изменения к Уголовному кодексу и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации предстоит изучить и проработать.