«Дума точно ничего не задержит»: депутат рассказал, когда смягчат условия по выходу на пенсию

Вопрос по смягчению условий выхода на досрочную пенсию в правительстве рассматривали как антикризисную меру. Зампред комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина пояснила «360», что Госдума рассмотрит документ незамедлительно.

Парламентарий напомнила, что на необходимость антикризисных мер обратил внимание еще президент России Владимир Путин. Сейчас нижняя палата работает по довольно плотному графику, в день проходит по два-три заседания.

«Все, что вносит правительство, рассматривается в первоочередном порядке. <…> Дума точно ничего не задержит», — сказала Вторыгина.

Она пояснила, что как такового законопроекта пока нет. В правительстве предположили, что более простые условия для выхода на пенсию досрочно будут актуальны в кризис и мотивируют в том числе восстановление экономики.

«В этом есть своя сермяжная правда. Многие стремятся уйти на пенсию раньше, и предложенная мера правильная. <…> У нас было много камней преткновения по поводу увеличения пенсионного возраста. Многие россияне воспримут это позитивно», — предположила парламентарий.

Она подчеркнула, что для досрочного выхода на пенсию существуют и свои ограничения. Например, трудовой стаж у женщин не должен быть меньше 20 лет, а у мужчин — 25. Впрочем, и эти цифры в правительстве сейчас обсуждают. Власти принимают в учет тот факт, что некоторые работают без трудовой книжки. Хотя основная часть россиян, заключила Вторыгина, трудоустроены официально.