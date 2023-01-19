Эксклюзив 19 января 2023, 16:28 «Дум о России у Байдена не было». Аналитик разъяснил статью WT о глобальной ошибке США Эксперт Демидов: у Байдена нет мыслей о России, все его шаги в энергетике — только для США White House

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Аналитик и бывший сотрудник конгресса США Дон Риттер заявил, что президент США Джо Байден допустил глобальную ошибку, которая позволила России нарастить доходы от продажи энергоресурсов. Независимый эксперт международного рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заметил, что Риттер поторопился с оценкой. На ситуацию надо смотреть на более длинном временном отрезке, пояснил специалист в беседе с «360».

Основным выгодоприобретателем от ограничений в сфере энергетики все равно являются США, заметил Демидов.

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«Во-первых, газовые и нефтяные компании США поджимают под себя рынок Европы. Во-вторых, большое количество бизнеса, промышленность переезжает именно в Штаты. Это вносит огромный вклад в американский ВВП. Дум о России у Байдена точно не было», — подчеркнул он.

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Специалист добавил, что в 2023 году ситуация может быть совсем не такой, как ее описывает Риттер. Из-за ценовых потолков и эмбарго ситуация будет сложность, российская нефть может торговаться ниже, чем в минувшем году, пояснил он.

«Байден ничего не делал для нас специально, он делал для себя», — заключил собеседник «360».

Материал Риттера ранее опубликовала The Washington Times. Эксперт отметил, что Байден допустил ошибку в области энергетики. По его словам, несмотря на частично введенное эмбарго продажи нефти, газа и угля сейчас приносят России гораздо больше доходов, чем в 2021 году. В 2022 году, отметил Риттер, рост доходов прогнозируют еще на одну треть.

Причина, по его мнению, в том, что США не могут предложить мировому рынку альтернативные предложения, поэтому у России нет конкурентов.

Ранее президент РФ Владимир Путин отреагировал на многочисленные прогнозы относительно состояния российской экономики, заметив, что по факту эта сфера показала тенденцию к росту, а ВВП сократился только на 2,5%. Хотя эксперты утверждали, что ситуацию будет хуже.

По данным вице-премьера РФ Александра Новака, доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли увеличились в 2022 году на 28%(2,5 триллиона рублей).