03 августа 2023, 02:44
Духовный наставник Балабанова приступил к сбору средств на восстановление храма Архангела Михаила
Игумен Рафаил начал сбор средств на восстановление храма Архангела Михаила
Игумен Рафаил, который был духовным наставником режиссера Алексея Балабанова, приступил к сбору средств для восстановления храма Архангела Михаила. Об этом сообщило издание Daily Moscow.
В храме уже сделали косметический ремонт и построили каменную школу, где учатся богословию молодые люди из городов и окрестных деревень. Деньги поступают, в основном, от частных лиц и организаций.
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По словам игумена, подобных монастырей в России практически не осталось. Его история исчисляется, начиная с XI века.
Религия
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