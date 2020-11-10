Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками
Духовное управление решили, что межконфессиональные браки на территории России недопустимы. Речь идет о союзах между мусульманином и христианкой, мусульманином и представительницей иудаизма. Исключение может быть сделано муфтием в отдельных случаях. Об этом говорится в заключении, которое опубликовано на сайте организации.
В частности, это касается брака с немусульманками, которые считают Иисуса не Богом, а его посланником наряду с пророком Мухаммедом. Также эти женщины должны будут следовать предписаниям Священного Корана. Авторы заявления считают, что у мужа и жены должны быть общие жизненные ценности.
«Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни», — подчеркнуто в сообщении.
Исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев прокомментировал эту новость «Интерфаксу». Он рассказал, что у мусульман-суннитов есть четыре правовых школы. Три их них запрещают жениться на немусульманских, но одна (самая распространенная в России) — ханафитская — разрешала.