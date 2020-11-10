Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) вынесло богословское заключение. Согласно нему, исповедующим ислам мужчинам не стоит жениться на женщинах из других религий.

Духовное управление решили, что межконфессиональные браки на территории России недопустимы. Речь идет о союзах между мусульманином и христианкой, мусульманином и представительницей иудаизма. Исключение может быть сделано муфтием в отдельных случаях. Об этом говорится в заключении, которое опубликовано на сайте организации.

В частности, это касается брака с немусульманками, которые считают Иисуса не Богом, а его посланником наряду с пророком Мухаммедом. Также эти женщины должны будут следовать предписаниям Священного Корана. Авторы заявления считают, что у мужа и жены должны быть общие жизненные ценности.

«Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни», — подчеркнуто в сообщении.

Исламовед, профессор МГЛУ Роман Силантьев прокомментировал эту новость «Интерфаксу». Он рассказал, что у мусульман-суннитов есть четыре правовых школы. Три их них запрещают жениться на немусульманских, но одна (самая распространенная в России) — ханафитская — разрешала.