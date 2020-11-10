Духовное собрание мусульман назвало заявление о браках с иноверцами рекомендацией

Так он прокомментировал заявление собрания другой религиозной организации — Духовного управления мусульман России. Сегодня там выпустили заявление, в котором назвали условия для брака мужчины, исповедующего ислам, с женщиной другой религии.

В частности, богословы отметили, что невеста должна считать Иисуса Божьим посланником наряду с Мухаммедом, признавать существование единого Бога и следовать предписаниям Корана.

«Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов Духовного управления мусульман, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания», — сказал Крганов. Это означает, что вопрос о вступлении в брак с женщиной другой религии полностью решает мужчина.

Однако при этом он обязан воспитывать детей в исламской традиции и пытаться сподвигнуть жену на переход в его религию.

Также муфтий отметил, что исламское право не дает возможности девушке-мусульманке сочетаться браком с мужчиной другой религии.

«Мужчина — главенствующий в семье, отвечает за семью перед Творцом и должен быть верующим», — пояснил муфтий.

При этом он отметил, что выпущенное сегодня предписание Духовного управления мусульман России носит исключительно рекомендательный характер. Крганов напомнил, что Россия многоконфессиональная страна и, по оценке, до четверти заключенных браков межконфессиональные.

«Это тысячи семей, в которых достойно воспитывают детей. Если люди любят друг друга, в отношениях должны быть уступки. А иначе возникают конфликты, начиная с того, в какой традиции дать ребенку имя», — подчеркнул муфтий.

Инициативу Духовного управления мусульман России оценили опрошенные «360» религиоведы. Так, Роман Силантьев заявил, что никаких практических последствий от этого заявления ждать не стоит. Но оно действительно вызовет общественный резонанс.