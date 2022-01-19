Духовно-просветительский центр открылся в Салехарде

Духовно-просветительский центр при храме святых апостолов Петра и Павла открылся в Салехарде. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

На церемонии открытия побывали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей РФ Станислав Бедкин, мэр Салехарда Алексей Титовский.

«Это долгожданное событие. Салехард нуждается в подобном центре, чтобы у детей были новые возможности», — отметил Артюхов.

Бедкин добавил, что создание центра — это пример удачного сотрудничества государства и церкви.