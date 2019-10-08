Духовник Святейшего Патриарха Кирилла удостоился правительственной награды

Указ о представлении к награде был опубликован на официальном правовом портале.

В документе отмечена также активная деятельность духовника Святейшего Патриарха Кирилла по укреплению дружбы между народами.

Кроме того, по информации сайта Московского Патриархата, Член Общественной палаты Российской Федерации и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда был награжден орденом Дружбы.