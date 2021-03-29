Духовенство раскритиковало решение повысить плату за парковку в Москве

Власти Москвы решили ввести новые парковочные правила с 5 апреля. Теперь на некоторых улицах, где находятся православные храмы, стоимость парковки по воскресеньям будет стоить 380 рублей. Это не понравилось духовенству.

«В центре Москвы много храмов, которые заполняются прежде всего по воскресеньям», — рассказал «Коммерсанту» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, такие деньги за парковку по выходным могут разрушить жизнь приходов и заставят многих верующих отказаться от поездок в центр столицы на машинах.

С Кипшидзе согласился настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынке отец Василий Биксей. Он считает, что нужно сделать все возможное, чтобы все могли посещать службы.

«Учитывая, что обычная служба в среднем длится часа полтора, при планируемом повышении цен в центре Москвы на платные парковки и 380 рублями человек не обойдется», — заявил Биксей.

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов отметил, что высокая плата за парковку не должна стать причиной отказа от посещения храма.

В начале марта столичный дептранс объявил, что с 5 апреля в Москве ведут новые платные парковочные зоны в районах Аэропорт, Войковский, Савеловский, Коптево, Бутырский, Выхино-Жулебино, Донской, Внуково и повысят тарифы на парковку в центре Москвы.