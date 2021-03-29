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    29 марта 2021, 08:28

    Духовенство раскритиковало решение повысить плату за парковку в Москве

    Андрей Иванов

    Власти Москвы решили ввести новые парковочные правила с 5 апреля. Теперь на некоторых улицах, где находятся православные храмы, стоимость парковки по воскресеньям будет стоить 380 рублей. Это не понравилось духовенству.

    Духовенство раскритиковало решение повысить плату за парковку в Москве

    «В центре Москвы много храмов, которые заполняются прежде всего по воскресеньям», — рассказал «Коммерсанту» заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

    По его словам, такие деньги за парковку по выходным могут разрушить жизнь приходов и заставят многих верующих отказаться от поездок в центр столицы на машинах.

    С Кипшидзе согласился настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынке отец Василий Биксей. Он считает, что нужно сделать все возможное, чтобы все могли посещать службы.

    «Учитывая, что обычная служба в среднем длится часа полтора, при планируемом повышении цен в центре Москвы на платные парковки и 380 рублями человек не обойдется», — заявил Биксей.

    Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов отметил, что высокая плата за парковку не должна стать причиной отказа от посещения храма.

    В начале марта столичный дептранс объявил, что с 5 апреля в Москве ведут новые платные парковочные зоны в районах Аэропорт, Войковский, Савеловский, Коптево, Бутырский, Выхино-Жулебино, Донской, Внуково и повысят тарифы на парковку в центре Москвы.