Духи московского бренда VDOHNI появились в сети крупного парфюмерного магазина | 360°

Общество 26 сентября 2022, 09:20 Поделиться Telegram

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Viber Духи московского бренда VDOHNI появились в сети крупного парфюмерного магазина Сеть магазинов «РивГош» начала продажу духов московского бренда VDOHNI Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Духи столичного бренда VDOHNI появились в одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей. Продукцию можно приобрести уже в трех магазинах, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, средства для макияжа, ухода за кожей, бритья, эфирные масла выпускают более 30 предприятий из Москвы, включая известные всем Faberlic, «Рассвет» и «Свободу». Часть из них работает уже 150 лет. Не так давно появился новый производитель.

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«Есть и совсем новые бренды, например, компания VDOHNI, которая недавно начала поставлять свои товары в магазины одной из крупнейших в стране парфюмерно-косметических сетей. Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге можно приобрести четыре аромата этого бренда», — рассказал Владислав Овчинский.

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Компания VDOHNI появилась на рынке в 2018 году. Тогда она выпускала всего несколько тысяч флаконов духов. Но за четыре года спрос на продукцию вырос, и теперь представители бренда готовы увеличить объемы производства.

«Мы выбрали несколько магазинов вместе с нашими партнерами из сети „РивГош“. В первую очередь продукция появилась в Москве. Теперь ароматы VDOHNI стоят на полках вместе с мировыми лидерами нишевой парфюмерии», — отметила основатель бренда VDOHNI Полина Казакова.

Власти Москвы предоставляет представителям бизнеса финансовую и нефинансовую поддержку. Это позволяет производству развиваться и расширять продуктовую линейку, завоевывая новые рынки сбыта.

В столице находятся и небольшие, и крупные косметические компании, имеющие статус промышленных комплексов. Для таких предприятий снизили размер земельного налога на 80%, а региональная часть налога на прибыль для столичных промкомплексов составляет 13,5 вместо 17%. Также для них вдвое уменьшили налог на имущество.

Специалисты департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы пояснили, что статус промышленного комплекса присваивают компаниям на срок до 10 лет. Его необходимо подтверждать каждый год. В рамках антикризисной поддержки в этом году мэр города Сергей Собянин принял решение об автоматическом продлении специальных статусов. Теперь компании смогут сохранить льготы без обязательного подтверждения.

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