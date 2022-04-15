Дудя и Шульман внесли в реестр иноагентов

Журналиста Юрия Дудя* и политолога Екатерину Шульман* признали иностранными агентами. В реестр их имена внесло Министерство юстиции России.

Кроме Дудя* и Шульман* в список иноагентов вошли еще семь человек. В перечень включили журналисты Карен Шаинян* и Кирилл Кругликов*, психотерапевт Мария Сабунаева*, общественники Регина Дзугкоева* и Роман Доброхотов*, а также художник-карикатурист Сергей Елкин*.

Источник фото: minjust.gov.ru

Закон о СМИ-иноагентах приняли в России в 2017 году. Спустя два года в документ внесли поправки, которые позволили присваивать такой статус и физическим лицам. Согласно закону, иноагентами являются те, кто участвуют в создании или распространении СМИ-иноагентов и получают деньги или имущество из-за границы.

СМИ-иноагенты должны добавлять в свои публикации специальную подпись, за отсутствие которой предусмотрен штраф. Еще внесенные в реестр обязаны отчитываться о своей деятельности перед Минюстом, а также сообщать, куда они потратили полученные из-за рубежа средства.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.