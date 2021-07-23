Дудь отказался от комментариев по делу о пропаганде наркотиков в интервью

Журналист Юрий Дудь приехал на заседание Зюзинского суда по делу о пропаганде наркотиков в интервью. От комментариев он отказался, поблагодарив журналистов за интерес.

«Его отложили, мне больше нечего сказать», — сказал Дудь, сел в такси и уехал.

По делу назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. После нее будет назначена дата нового заседания. В рамках исследования эксперты будут изучать, в частности, выпуски интервью блогера с Моргенштерном и Ивангаем.

Дело против Дудя было возбуждено 23 апреля по административной статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Производство открыло Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве.

По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, во время расследования специалисты провели несколько экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в интервью с Ивангаем и Моргенштерном.

Санкция по статье о пропаганде наркотиков подразумевает штраф до пяти тысяч рублей для обычных людей, от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей — для юридических лиц.