Дудь обратился к белорусским силовикам

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь обратился «к белорусским милиционерам, военным и прочим силовикам». Он раскритиковал жестокое подавление протестов после президентских выборов и назвал «стыдной дичью» задержание российских журналистов.

Дудь написал в Telegram, что «уважает силу». «Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одного нормальное государство. Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков», — отметил он.

По его мнению, события последних дней показали, что перспектива «главного начальника» белорусских силовиков — это «ненависть собственного народа и тотальная изоляция от всех прогрессивных стран».

«Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и — теперь очевидно — совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего?» — задает Дудь риторический вопрос.

Говоря о задержаниях российских репортеров, он отметил, что риск получить по голове — «это одно», а пропасть без вести на 40 с лишним часов — «это какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства».