Дудь не пришел на досудебное слушание по жалобе на Минюст

Журналист, блогер Юрий Дудь* не пришел на досудебное слушание в Лефортовский районный суд Москвы, которое проводилось по его жалобе на Минюст России. Новое заседание назначили на 30 июня.

На заседание явился только представитель ответчика. Блогера известили о встрече, но он не пришел сам и не отправил своих представителей. Специалист Минюста России подготовил возражение, в том числе запрошенное истцом распоряжение о признании иноагентом, и другие документы. Судья постановила отправить их журналисту по почте, так как подавая жалобу он не указал электронный адрес. Новое заседание пройдет через две недели.

В начале июня Юрий Дудь* подал административный иск против Минюста России, сообщил RT. Он пожаловался на то, что ведомство не направило ему уведомление о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

* Юрий Дудь внесен в реестр СМИ-иноагентов решением Минюста РФ от 15 апреля 2022 года.