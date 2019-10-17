Дубцова наняла себе охранника для защиты от назойливых поклонников

Певица Ирина Дубцова наняла на работу телохранителя. Охранник понадобился ей, чтобы защищаться от слишком настойчивых поклонников.

Поклонники Дубцовой отругали певицу за фотошоп Подробнее

По словам артистки, телохранитель появился в ее жизни не так давно. Дубцова в эфире программы «Тема» на телеканале RU.TV также заявила, что считает присутствие рядом с ней сильного мужчины «красивым». Кроме того, он действительно обеспечивает ей безопасность.

Недавно телохранитель уже показал себя в деле. Дубцова рассказала о недавнем случае, который произошел в ресторане.

К Ирине и ее подругам подошел «очень пьяный и очень приставучий тип». Охранник тут же попросил мужчину уйти, но тот вежливой просьбы не понял. Тогда бодигард обратился к незнакомцу более жестко. Только после этого нетрезвый поклонник отстал от Ирины Дубцовой и ее приятельниц.

Между тем у 37-летней артистки уже подрастает свой защитник — ее сын. Недавно Ирина опубликовала в своем Instagram фото 13-летнего Артема. Он позировал на ринге и был в боксерских перчатках.

«Пока я пела песни на ринге перед турниром по боксу в Симферополе, мой Артем Черницын боксировал на своей обычной тренировке», — подписала фото Дубцова.