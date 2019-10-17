  • Дубцова наняла себе охранника для защиты от назойливых поклонников

    17 октября 2019, 15:18

    Наза Салех Захи

    Певица Ирина Дубцова наняла на работу телохранителя. Охранник понадобился ей, чтобы защищаться от слишком настойчивых поклонников.

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    По словам артистки, телохранитель появился в ее жизни не так давно. Дубцова в эфире программы «Тема» на телеканале RU.TV также заявила, что считает присутствие рядом с ней сильного мужчины «красивым». Кроме того, он действительно обеспечивает ей безопасность.

    Недавно телохранитель уже показал себя в деле. Дубцова рассказала о недавнем случае, который произошел в ресторане.

    К Ирине и ее подругам подошел «очень пьяный и очень приставучий тип». Охранник тут же попросил мужчину уйти, но тот вежливой просьбы не понял. Тогда бодигард обратился к незнакомцу более жестко. Только после этого нетрезвый поклонник отстал от Ирины Дубцовой и ее приятельниц.

    Между тем у 37-летней артистки уже подрастает свой защитник — ее сын. Недавно Ирина опубликовала в своем Instagram фото 13-летнего Артема. Он позировал на ринге и был в боксерских перчатках.

    «Пока я пела песни на ринге перед турниром по боксу в Симферополе, мой Артем Черницын боксировал на своей обычной тренировке», — подписала фото Дубцова.