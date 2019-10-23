Дубненские бородачи присоединились к челленджу «Борода снизу»

В челлендже «Борода снизу» уже приняли участие обладатели растительности на лице из Германии, Франции, Японии, США и других стран мира. Теперь — и жители наукограда Дубна.

Дубненские обладатели густой растительности на лице приняли вызов бородачей из Лондона. Они фотографируются и размещают в соцсетях снимки своей шеи и бородатого подбородка. Выглядит нереально, ни на что не похоже. Флешмоб, который прозвали «Борода снизу», распространился в Инстаграме и Твиттере. Фото в оригинальных ракурсах — самые красивые и ухоженные бороды Дубны сегодня появились в сети. Некоторые из них владельцы растили не один год.

«Борода у меня давно, еще со школы. Как начала расти, я с тех пор ее оставлял. Понравилось. В плане трансформации — естественным путем. Сначала — козлиная бородка, потом — вот это вот все», — сказал Виталий Горбунов, житель городского округа Дубна.

Бородачи, как правило, гордятся своей растительностью. Считают, что она придает облику дополнительную брутальность, что с ее помощью можно сгладить некоторые недостатки лица. Неплохо, что отменяется ежедневное бритье. Но уход за бородой занимает много времени и требует финансовых затрат.

«Волосы отличаются по структуре от тех волос, что растут на голове. Их нужно специальными вспомогательными веществами смягчать. Есть специальные шампуни, масла, бальзамы, воск для фиксации — много. Это, как хорошая машина. Купить ее — полбеды, а содержать ее — отдельная история», — сказал Сергей Исаев, барбер.

Французская вилка, утиный хвост, гарибальди, шкипер, эспаньолка — бороды разных форм и фасонов можно встретить на лицах дубненцев. Местные барберы планируют привлечь к челленджу максимальное число своих клиентов. Чтобы мир узнал, что Дубна по числу бородачей не уступает самым прогрессивным городам Европы.