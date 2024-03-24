Эксклюзив 24 марта 2024, 13:07 Дубна присоединилась к общероссийскому трауру по погибшим в Crocus City Hall

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Свеча памяти о погибших при теракте в Crocus City Hall появилась на электронном табло на улице Жолио-Кюри в Дубне. Подмосковный город присоединился к общероссийскому трауру, объявленному на воскресенье, 24 марта.

В самом Красногорске многие пришли к стихийному мемориалу, который появился возле развлекательного комплекса, где произошла трагедия. Здесь появилась огромная очередь из тех, кто пришел возложить цветы.

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В пятницу, 22 марта, несколько мужчин ворвались в здание Crocus City Hall, где должен был состояться концерт группы «Пикник», и открыли стрельбу. Жертвами стали 133 человека, ранения получили 154 человека. Некоторых людей до сих пор разыскивают родственники. Всем пострадавшим оказывают психологическую поддержку.