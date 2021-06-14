ДС «Мегаспорт» в Москве пригрозили закрыть после концерта группы «Звери»

Дворец спорта «Мегаспорт» в Москве могут оштрафовать на миллион рублей или закрыть на 90 суток из-за ковидных нарушений во время концерта группы «Звери», прошедшего на площадке 12 июня. Об этом заявили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ), сообщило РИА «Новости».

На концерте «Зверей» не соблюдался ни масочный режим, ни социальное дистанцирование, сообщил замначальника ОАТИ Дмитрий Воронков. В связи с этим «Мегаспорту» могут выписать штраф в размере до 300 тысяч рублей. А если выявят факт причинения вреда здоровью, то сумма штрафа может вырасти до миллиона рублей. Также ДС могут обязать приостановить деятельность на 90 суток.

Сотрудники ОАТИ и полиции выявили большие и тесные очереди людей на подходах к дворцу спорта. Инспекторы провели мониторинг и соцсетей, где также выявили грубые нарушения. Администрацию «Мегаспорта» вызовут в ОАТИ для составления протокола.

Ранее в Москве также пригрозили на три месяца закрыть ресторан Gucci Shop & Bar. Инспекторы 10 июня пришли в кафе с проверкой и обнаружили, что посетители не соблюдали социальную дистанцию, многие при этом были без масок.