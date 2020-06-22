Друзья погибшей Насти Тропицель рассказали о последних днях ее жизни

Напомним, накануне блогер-миллионник Настя Тропицель разбилась на байке на Бали. Девушка не справилась с управлением и врезалась в бордюр.

По словам супругов, за день до смертельного ДТП Настя поругалась с отцом, это повлияло на ее психику. Она всю ночь плакала. Отец заявил Насте, что ее бизнес разваливается, она затухает и не выполняет обязательства перед заказчиками. Из-за этого блогер находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.

Андрей и Анастасия рассказали, что на Бали Настя осуществила свою мечту — научилась ездить на мотоцикле.

«Сначала она брала частные уроки у инструктора Виктора. Они так и познакомились, он тренер в России. У них возникла связь на фоне этой мечты научиться кататься на мотоцикле. Настя сдала на права и арендовала байк. С Виктором у нее завязался роман», — рассказала пара.

Они также считают, что молодой человек предчувствовал беду. В тот день они должны были все вместе поехать на другую сторону острова. Виктор сказал, что не может, так как плохо себя чувствует. Настя попросила его съездить с ней поесть. Туда они поехали на его байке, а назад Тропицель захотела ехать сама.

Блогеры рассказали, как произошла авария. У Насти случился воблинг — непроизвольное раскачивание руля. За день до этого друзья обсуждали, что нужно делать в таких ситуациях.

«Она пыталась удерживать руль, но не надо было это делать. Мы, кстати, с ней это обсуждали за день до этого. Говорили, что надо максимально расслабить. Но психологически это тяжело. Она знала, что нужно делать, она знала об этом понятии. Но не справилась с управлением», — поделились супруги.

По словам друзей Насти, она была в шлеме, но от мощного удара он слетел, блогера отбросило вперед, а байк — назад. Девушка погибла на месте.

Отмечается, что Тропицель хотела закончить все свои дела, будто чувствовала что-то неладное. Также она неожиданно начала благодарить друзей за то, что они помогли ей вернуться на Бали.

Друзья заявили, что Настя хотела, чтобы ее кремировали, чтобы ее прах развеяли над океаном, родители же настаивают на классических похоронах.

«У нас был разговор с ней об этом, она отвечала так: „Я бы точно не хотела, чтобы меня ели черви“», — поделились супруги.