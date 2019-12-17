«Дружить не хотят». Родители владельца дома-арсенала из Гатчины оказались неспокойными соседями

Родители Андрея Бовта из Химози Гатчинского района Ленинградской области, в доме которого нашли арсенал, не дружат с соседями. По словам людей, которые живут с ними в одном подъезде, они регулярно сталкиваются с ними по хозяйственным вопросам.

«Неспокойные соседи. Ругаемся с ними постоянно. Они меня то заливают, то сами захотели трубы ставить, а потом не пускали, чтобы эти трубы им поставили. Договориться с ними сложно, дверь иногда не открывают. Не миролюбивые, дружить не хотят. Сталкивались по хозяйственным вопросам», — рассказала соседка «360».

По ее словам, Бовта она в подъезде не видела, из-за чего предположила, что сын давно съехал от родителей. Женщина также рассказала, что раньше у его родителей была борзая, но сейчас у них нет собаки.

46-летнего Андрея Бовта задержали после того, как в его доме обнаружили арсенал: винтовки, автоматы, пистолеты и боеприпасы к ним. Правоохранители провели обыск после того, как к ним поступил сигнал о растлении девочки с пятилетнего возраста. У Бовта и его жены восемь детей, одну из девочек, по версии следствия, отец с января 2012 по сентябрь 2019 года неоднократно подвергал сексуальному насилию.

В доме Бовта также нашли непонятный спортзал и что-то похожее на тир. В СМИ озвучено предположение, что там могли готовить бойцов.