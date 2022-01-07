Дружины, запрет на алкоголь и ограничения. Глава Байконура обратился к жителям города

Администрация Байконура ввела ограничения в связи с нынешней ситуацией с проходящими протестами в стране. Комендантский час введен с 23:00 до 06:00 до 19 января, сообщил глава города Константин Бусыгин, его слова приводит официальный сайт администрации города.

Магазины и общепит должны закрываться уже в 22:00 по местному времени. Также были созданы народные дружины, которые поддержат порядок в городе. Запрещена розничная торговля алкоголем, исключение сделано лишь для кафе и ресторанов.

Бусыгин отдал указ о возвращении курсантов военных вузов в Россию из Байконура из зимнего отпуска.

«Прошу вас, дорогие байконурцы, с пониманием и уважением относиться к работе правоохранительных органов, которые в этой сложной ситуации обеспечивают нашу с вами безопасность», — заявил глава города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны после того, как мирные митинги из-за повышения цен на газ превратились в вооруженные столкновения с силовиками.

Был отдан приказ открывать огонь на поражение по боевикам, захватывающим городские здания и оказывающим сопротивление правоохранителям.

Россия до 2050 года арендует у Казахстана космодром в Байконуре.