Общество 02 августа 2023, 17:03 Дружинники в Курской области получили первую партию оружия Губернатор Курской области Старовойт: дружинникам поступила первая партия оружия РИА «Новости»

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Добровольцы из народной дружины Курской области получили первую партию оружия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Вопрос поставок оружия дружинникам прорабатывали несколько месяцев, отметил он. В Курской области смогли найти нужный механизм и создать все условия для хранения вооружения, указал Старовойт.

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«Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — процитировал губернатора RT.

Глава региона добавил, что на днях снова побывал на тренировочной площадке, где поговорил с новыми курсантами. Старовойт спросил у дружинников об условиях пребывания, питания и о качестве занятий с инструкторами. Губернатор написал, что новые добровольцы всем довольны, а также пожелал им удачи.

Глава Курской области пояснил, что народную дружину сформировали, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей региона при практически ежедневных террористических ударах со стороны Украины. Добровольцы помогают Вооруженным силам, Росгвардии, полиции и погрануправлению, сообщил Старовойт.

Губернатор ранее предложил правила выдачи оружия народным дружинникам. Он призвал хранить опасные предметы в специальных местах и выдавать только при военном положении, режиме контртеррористической операции, а также для учебных стрельб и обслуживания.