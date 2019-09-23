Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

Магистр интеллектуальной игры Александр Друзь вновь будет участвовать в телевизионной игре «Что? Где? Когда?». Он вернется уже в этом сезоне.

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«Телекомпания „Игра-ТВ“, учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб», — об этом сказано на сайте производителя программы.

Однако играть до конца сезона Друзю не разрешат. Игру в составе команды Виктора Сиднева продолжит Инна Семенова.

Осенние игры Первый канал будет показывать по субботам. В них будут участвовать пять команд. Известно, что первой сыграет команда Константина Рудера. В ее состав входят Никита Баринов, Евгений Фионов, Александра Золотова, Роман Кузиков, Илья Баженов и сам Константин Рудер.

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Александр Друзь оказался замешан в скандале, который произошел в феврале 2019 года. Бывший главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер рассказал, что Друзь пытался узнать ответы на вопросы за день до игры.

При этом якобы магистр интеллектуальный игры обещал поделиться выигрышем с шеф-редактором. В качестве доказательств журналист прикрепил к своему посту записи телефонных разговоров с Друзем.

Сам Друзь эту информацию опроверг. Он заявил, что это Бер предложил ему заранее показать ответы на вопросы. За это знаток, по его словам, должен был поделиться частью выигрыша с сотрудником программы.

Первый канал провел проверку и отстранил на неопределенный срок Бера и Друзя от участия в «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?». Результаты эфира «Кто хочет стать миллионером?» с участием магистра были аннулированы, выигрыш не выплачен. Александр Друзь в конце мая принес свои извинения за сложившуюся ситуацию.