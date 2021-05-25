«Другого варианта не было». Диджей из Москвы распылил газовый баллончик на мешавших ему подростков
Столичный диджей Иван Можаев, известный как Иво М, решил приструнить шумную компанию. Музыкант рассказал «360», что сначала просто попросил молодых людей вести себя немного тише. Позже в ход пошел газовый баллончик.
Конфликт между 42-летним диджеем и молодежью произошел вечером 24 мая на юго-востоке Москвы. Можаев вышел из дома с женой около 22:30.
«У нас возле дома, у подъезда, стоят лавки — прямо возле окон. Я — один из счастливых жителей, которые 24 часа в сутки терпят эту лавочку. <…> У нас дети у всех во всем подъезде. Живут одни женщины в основном, замечание сделать некому. Попросили [ребят] или потише, или, если хотите орать, пересядьте в середину двора. Единственное, что я могу озвучить из сказанного в ответ, мол, до 23:00 мы можем делать все что угодно и идите куда шли», — пояснил мужчина.
Диджей подчеркнул, что ни о каком рукоприкладстве речи не шло. Был просто разговор на повышенных тонах.
«Там камера подъездная — все очень хорошо полиции видно. Ко мне никаких вопросов не было, в отделе все показали», — сказал Можаев.
По его словам, один из участников конфликта пытался его спровоцировать. Но музыкант на выпад никак не отреагировал. А когда агрессию проявили молодые люди, распылил в их сторону газовый баллончик. Целился специально не в лицо — на одежду.
[Хотел,] чтобы я первый ударил, пнул, толкнул. Этого ничего не произошло, и агрессия уже была с их стороны. Другого варианта не было
«Даже эксперт-криминалист подтвердил. <…> Расстояние было около метра, по стрельбе в полиции у меня было отлично, я бы не промахнулся», — подчеркнул Можаев, вспомнив службу.
На место происшествия приехали скорая и полицейские, причем правоохранителей было много. Одна из девушек, рассказал диджей, кричала на весь двор про выстрел в голову из боевого пистолета. Поэтому, по его оценке, во двор нагрянули около 15 человек — четыре наряда и Росгвардия.
«Я даже никуда не уходил, стоял возле лавки и ждал полицию. Сразу отдал им „оружие“», — рассказал музыкант.
Оказалось, что трое молодых людей уже давно стоят на учете в полиции. Прибывшие правоохранители их узнали, а в отделе информация подтвердилась. Экспертиза показала, что шумная молодежь была пьяна. Проверили и Можаева — он в момент ссоры был трезв.
История, считает диджей, ничем особенным не закончится. Максимум, что ему грозит, — административное взыскание.
«Насколько я слышал, они передумали писать заявление. Мне все равно. <…> Баллон изъяли на экспертизу», — заключил он, добавив, что никому из дебоширов госпитализация не потребовалась.
Ранее СМИ писали, что диджея задержали, а пострадавшего парня доставили в больницу.