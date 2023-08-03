Эксклюзив 03 августа 2023, 00:12 Друг жениха приковал его к себе наручникам на свадьбе в Дагестане и забыл ключи Мужчина приковал себя наручниками к жениху на свадьбе в Дагестане

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В Дагестане друг жениха решил создать новую традицию и приковал себя к нему наручниками. Но ключи забыл взять с собой. Кадры с необычной свадьбы появились в распоряжении «360».

Судя по видео, жених и невеста заходили в банкетный зал. С ними вошел и друг, прикованный наручниками к одному из виновников торжества. К невесте подошла женщина и подняла фату, а другая накормила ее чем-то похожим на мед.

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Как отметил Telegram-канала Baza, в Дагестане на свадьбах принято соблюдать национальные традиции. Например, во время торжества гости могут спрятать невесту или жениха. После чего родственники или односельчане должны заплатить выкуп.

Но другу жениха не понравились классические традиции. Он решил приковать себя к будущему главе семьи наручниками и забыл ключи. Ему пришлось участвовать в первом танце жениха и невесты. Только после этого ключи нашли.