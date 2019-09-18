Друг Заворотнюк рассказал, когда у нее нашли рак

Продюсер «Ласкового мая» подаст в суд на «Первый канал» после эфира о Заворотнюк Подробнее

«После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга», — рассказал приятель Заворотнюк.

Он отметил, что актриса продолжала работать, несмотря на ухудшившееся состояние здоровья. Скоро должны выйти на экраны два фильма, в которых она участвовала уже зная свой диагноз.

«Весной в поездке по Польше Насте стало плохо, она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали», — поделился друг и добавил, что после лечения в Польше Заворотнюк вернулась в Россию, где врачи продолжили оказывать помощь.

Первые слухи о раке мозга Заворотнюк появились летом 2019 года. Актриса перестала появляться на публике и участвовать в новых проектах. Ее исчезновение объяснили болезнью, которую многие связывают с процедурой ЭКО. Анастасия Заворотнюк благодаря ей в свои 48 лет родила дочь. Пока официального подтверждения диагноза актрисы нет.