Друг заявил, что Хованский чувствует себя не очень хорошо в заключении

Рэпер Ресторатор рассказал «Газете.ru», в каком состоянии сейчас находится блогер Юрий Хованский, которого арестовали и включили в список террористов и экстремистов.

«Он себя чувствует не очень хорошо в заключении. Хочет вернуться домой. Я так понимаю, что в случае освобождения будет исключена поддержка зрителей и поклонников, потому что это может приравниваться к поощрению терроризма», — заметил собеседник издания.

По его словам, Хованский грустит, поскольку у него нет книг, и ему нельзя их передать. Ему осталось только писать письма и смотреть телевизор. Рэпер назвал сложной ситуацию, сложившуюся вокруг блогера. Он отметил, что ролик, из-за которого Хованского арестовали, выложили неизвестные люди.

«Не Юра выложил. Какой-то левый слив информации. А само видео снято давно и на старой квартире, где жил Хованский. Остается один вопрос. Почему Юра стал крайним?» — подытожил Ресторатор.