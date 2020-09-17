Друг вдовца Легкоступовой рассказал о двух прошлых венчаниях яхтсмена

«Юра, когда венчался с Валентиной, проходил этот обряд в третий раз! Он был женат первый раз и тогда венчался. Потом решил венчаться на своей второй жене Наталье. Сказал, что для этого развенчался. Ходил в Патриархию, писал заявление и его официально развенчали», — поделился друг вдовца.

Валентина была в курсе отношений любимого мужчины с бывшими женами, а вот про венчания он ей не рассказывал.

Арбузов подчеркнул, что развенчать второй раз Фирсова не могли, так как он был виновен в распаде семьи. О том, что произошло третье венчание друзья яхтсмена узнали постфактум. По словам Арбузова, Фирсов не рассказал батюшке, что был повенчан до этого уже дважды.