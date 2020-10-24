Друг убитого бизнесмена Петрова назвал его «чутким и отзывчивым» человеком

Заместитель главы администрации Выборгского района Ленобласти Николай Шишкин в беседе с «360» подтвердил, что бизнесмен Александр Петров погиб от огнестрельного ранения. На вопрос, случались ли раньше покушения на предпринимателя, он ответил, что о них не слышал.

Николай Шишкин рассказал, что последний раз виделся с Александром Петровым 22 октября. Это была случайная встреча. Он охарактеризовал убитого как чуткого и отзывчивого человека.

«Вникал в проблемы жителей Выборга, активно участвовал в общественной и политической жизни. Благотворительностью занимался, создал спортивный клуб и поддерживал другие общественные организации, помогающие людям», — рассказал чиновник.

Ранее СМИ сообщали, что Александр Петров был найден мертвым на территории своего коттеджа в поселке Великое. По данным «Фонтанки», он парился в бане, и несколько раз выходил окунуться в речке. Примерно в 18:30 прогремел выстрел. Снайпер, вероятно, находился на другом берегу реки. Охрана и банщик утверждают, что в гостях у бизнесмена никого не было. По данным издания, на месте уже работает группа сотрудников уголовного розыска и регионального Следкома.