Друг Сенцова развеял слухи о политических амбициях режиссера
Российский режиссер Аскольд Куров заверил, что его украинский коллега и друг Олег Сенцов не готов заниматься политикой. Его стезя — общественная и правозащитная деятельность, передает ИА Ura.ru.
Сенцов перестал уважать украинцев за переезд в РоссиюПодробнее
«Один из важнейших вопросов для него — освобождение украинских „политзаключенных“», — пояснил Куров.
По данным информагентства, четыре года назад Сенцова осудили за подготовку терактов в Крыму. В начале сентября этого года его выпустили из ямальской колонии «Белый медведь» и отправили на Украину вместе с другими осужденными в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой.