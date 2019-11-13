Друг Сенцова развеял слухи о политических амбициях режиссера

Сенцов перестал уважать украинцев за переезд в Россию Подробнее

«Один из важнейших вопросов для него — освобождение украинских „политзаключенных“», — пояснил Куров.

По данным информагентства, четыре года назад Сенцова осудили за подготовку терактов в Крыму. В начале сентября этого года его выпустили из ямальской колонии «Белый медведь» и отправили на Украину вместе с другими осужденными в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой.