  • Друг Сенцова развеял слухи о политических амбициях режиссера

    13 ноября 2019, 10:36

    Артур Блянихов

    Российский режиссер Аскольд Куров заверил, что его украинский коллега и друг Олег Сенцов не готов заниматься политикой. Его стезя — общественная и правозащитная деятельность, передает ИА Ura.ru.
    Друг Сенцова развеял слухи о политических амбициях режиссера

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    «Один из важнейших вопросов для него — освобождение украинских „политзаключенных“», — пояснил Куров.

    По данным информагентства, четыре года назад Сенцова осудили за подготовку терактов в Крыму. В начале сентября этого года его выпустили из ямальской колонии «Белый медведь» и отправили на Украину вместе с другими осужденными в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой.