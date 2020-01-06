Друг Павленко рассказал о последних неделях жизни онколога

Андрей Павленко был сотрудником Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова. Весной 2018 года у него обнаружили рак желудка. Он не ушел с работы: продолжал вести пациентов, консультировать, оперировать. О том, как борется с раком, онколог рассказывал в соцсетях. О смерти Андрея стало известно 5 января. Информацию обнародовала его супруга. Попрощаться с врачом, другом, коллегой на церемонию, которая прошла 6 января в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, пришли примерно 300 человек.

«Она (супруга Анна Гегечкори) и дети были с ним до самой последней секунды. Только она и они. Это было его желанием…», — написал на своей странице в Facebook Илья Гоцадзе.

Он добавил, что в последние недели Павленко не виделся ни с кем из друзей — таково было его желание. Он категорически запретил приезжать к нему. По словам Гоцадзе, Андрей не хотел, чтобы его видели больным и слабым. Хирург написал, что восхищается супругой Павленко, ведь она «сделала для него больше, чем можно было». Женщина практически не спала, почти круглосуточно ухаживала за мужем.

«Последние недели, а особенно в последние дни он нуждался практически в постоянной ежеминутной помощи», — написал Гоцадзе, добавив, что Андрей принимал помощь только от своей жены.

Решение о похоронах на следующий же день после смерти Анна и Андрей обговорили заранее. Врач-онколог был против «крупномасштабных панихид».