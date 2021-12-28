facebook_pixel
    28 декабря 2021, 10:54

    Друг Егора Просвирнина опроверг обнаружение предсмертной записки

    Юлия Булыгина

    Егор Просвирнин не оставлял предсмертной записки. Об этом РИА «Новости» сообщил его коллега.

    Друг Егора Просвирнина опроверг обнаружение предсмертной записки

    «Никакой предсмертной записки не было — это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте», — рассказал друг погибшего Святослав Павлов.

    Коллега также сообщил агентству, что даты похорон пока нет, семье сначала должны выдать тело.

    Основатель проекта «Спутник и погром», заблокированного в России летом 2017 года за экстремизм, Егор Просвирнин умер 27 декабря. Он погиб, выпав из окна жилого дома на Тверском бульваре в Москве. В Telegram-каналах распространялась информация, что Просвирнин оставил предсмертную записку, однако ее подлинность еще накануне опровергала жена погибшего.

    Журналисту было 35 лет. СМИ со ссылкой на источники написали, что в момент гибели он находился под действием наркотиков. Известно, что перед смертью Просвирнин ссорился с женой. Об этом он рассказывал в Twitter. В момент гибели он, по предварительной информации, находился в квартире один.