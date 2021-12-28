Друг Егора Просвирнина опроверг обнаружение предсмертной записки

Егор Просвирнин не оставлял предсмертной записки. Об этом РИА «Новости» сообщил его коллега.

«Никакой предсмертной записки не было — это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте», — рассказал друг погибшего Святослав Павлов.

Коллега также сообщил агентству, что даты похорон пока нет, семье сначала должны выдать тело.

Основатель проекта «Спутник и погром», заблокированного в России летом 2017 года за экстремизм, Егор Просвирнин умер 27 декабря. Он погиб, выпав из окна жилого дома на Тверском бульваре в Москве. В Telegram-каналах распространялась информация, что Просвирнин оставил предсмертную записку, однако ее подлинность еще накануне опровергала жена погибшего.

Журналисту было 35 лет. СМИ со ссылкой на источники написали, что в момент гибели он находился под действием наркотиков. Известно, что перед смертью Просвирнин ссорился с женой. Об этом он рассказывал в Twitter. В момент гибели он, по предварительной информации, находился в квартире один.